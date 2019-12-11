Журнал Time выбрал "человека года-2019". Им стала активистка Грета Тунберг.

"Это был год, когда климатический кризис перешел из-за кулис в центр внимания, из рассеянного политического шума в прямую мировую повестку дня. И никто не сделал больше, чтобы это произошло, чем Грета Тунберг. Значимые перемены редко происходят без стимулирующей силы влиятельных людей. И в 2019 году Тунберг обнажила экзистенциальный кризис на Земле. По этой причине она является Человеком года в 2019 году", - приводит Time слова главного редактора Эдвард Фелсенталь на странице издания в Instagram.

Раньше сообщалось о том, что Shazam назвал самую популярную песню 2019 года. А также американские кинокритики назвали лучший фильм 2019 года.