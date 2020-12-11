Зеленский сделал заявление о выводах Венецианской комиссии по КСУ [ Редактировать ]
В пятницу, 11 декабря, президент Украины Владимир Зеленский стал участником онлайн-конференции Венецианской комиссии, в ходе которой поблагодарил ее за быстрые выводы по ситуации.
Президент оценил выводы комиссии по решениям Конституционного суда и ситуации с судом.
Так, по его мнению, документы комиссии помогут в реформировании суда и изменениях в антикоррупционное законодательство.
Два документы, которые комиссия сегодня формально одобрила, дают важные ориентиры для решения ключевых для меня задач: каким образом избежать причинения Конституционным Судом необратимого вреда антикоррупционной реформе и как реформировать сам Конституционный Суд системно, чтобы нынешняя ситуация больше не повторилась.
Также президент подчеркнул, что юристы Офиса президента и Верховной рады уже изучают выводы комиссии и возможности их имплементации. К процессу должна присоединиться комиссия по вопросам правовой политики при президенте, которая должна учесть выводы при подготовке следующих шагов по реформированию судебной системы.
Ранее в Раде назвали главную проблему с КСУ.
Также Венецианская комиссия опубликовала решение по кризису с Конституционным судом. В документе говорится, что борьба с коррупцией является важным элементом государства, но также отмечается роль уважения Конституции.
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