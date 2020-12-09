Зеленский поручил Кабмину подготовиться к годовщине Чернобыля [ Редактировать ]
В среду, 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину подготовить мероприятия к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы. Глава государства подписал соответствующий указ № 556/2020.
Зеленский поручил правительству принять срочные меры для улучшение противопожарного и санитарного состояния лесов в зоне отчуждения, а также совершенствования системы оперативного реагирования на пожары.
Правительство также должно актуализировать законодательство по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы и социальной защите пострадавших. Также Кабмину поручено актуализировать государственные программы по обращению с радиоактивными отходами, снятию с эксплуатации ЧАЭС и преобразования "Укрытия" в экологически безопасную систему.
Ранее мы писали, что Чернобыль закрыли для туристов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Зеленский заявил, что Россия срывает выполнение всех договоренностей
Владимир Зеленский заявил, что вероятность введения локдауна в Украине в январе существует
Проект зарегистрирован под №4434
Президент определил данные законопроекты как неотложные
Избранный президент Молдовы Майя Санду планирует провести встречу с президентом Украины