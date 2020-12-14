Дональд Трамп програв останній судовий позов, яким прагнув скасувати результати виборів у Джорджії. За його словами, під час президентських перегонів у штаті сталася маніпуляція з голосами.

Своєю чергою, у суді зазначили - підстав для скасування результатів волевиявлення - немає. Сам Трамп укотре наголосив - поразку на виборах президента Сполучених Штатів - не визнає. Також він зазначив, що оскаржуватиме результати й надалі.

Дональд Трамп, президент США: