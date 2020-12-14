Дональд Трамп програв останній виборний судовий позов [ Редактировать ]
Дональд Трамп програв останній судовий позов, яким прагнув скасувати результати виборів у Джорджії. За його словами, під час президентських перегонів у штаті сталася маніпуляція з голосами.
Своєю чергою, у суді зазначили - підстав для скасування результатів волевиявлення - немає. Сам Трамп укотре наголосив - поразку на виборах президента Сполучених Штатів - не визнає. Також він зазначив, що оскаржуватиме результати й надалі.
Дональд Трамп, президент США:
Я непокоюся за країну, в якій буде незаконний президент. Ось що мене насправді турбує. Це не було схожим на вибори. Подивіться на Джорджію. Ми там перемогли. І в Пенсильванії, і у Вісконсині - теж.
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