Брудний фешн. У Канаді - грандіозний скандал довкола модної корпорації Nygard. 79-річного засновника імперії Пітера Найгарда звинувачують у сексуальному насильстві над дівчатами, зокрема, й неповнолітніми.

Проти бізнесмена виступили понад 80 жінок. І навіть двоє його синів на їхньому боці. Сам мільйонер нині під вартою.

Пітер Найгард, засновник модної корпорації Nygard:

Я ніколи не думав про це, але знаю, що є дуже багато жінок, яких можна ставити за приклад. Однак так просто назвати одну жінку не зможу. Навіть не знаю. Я щодня зустрічаю багато чудових жінок!

Це слова 79-річного мільйонера Пітера Найгарда. Він розповідає: для своєї корпорації з виробництва одягу ніколи не визначав "ідола" жіночої краси. За його словами, натхнення він черпав від багатьох жінок, які його оточували.

Оплески, привітання та перерізання стрічки - так Найгард у Сполучених Штатах відкривав черговий брендовий магазин. Однак за цим лоском ховався інший бік життя фінсько-канадського магната.

Розкрити "темний" бік Пітера Найгарда вдалося американському Міністерству юстиції. За його запитом, чоловіка затримали правоохоронці в Канаді, у місті Вінніпег. 79-річного мільйонера звинувачують у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, а також у рекеті й інших злочинах проти жінок. Американські ж ЗМІ зазначають: упродовж 25 років Найгард у США, Канаді та інших країнах використовував жінок. Примушував їх до інтимних стосунків також з його партнерами по бізнесу. У списку мільйонера були й неповнолітні.

Найгард доволі часто використовував неповнолітніх дівчат з проблемних родин. Утримував їх погрозами, обманом, грошима та наркотиками. Контролював їхнє пересування, ізолював від оточення.

Звинувачення ж проти магната висунули 84 жінки. Близько половини жертв зазнали насильства у 14-15 років. Проти Найгарда виступили і його двоє синів. Сам бізнесмен усі звинувачення відкидає.

Найгард використовував свій бізнес, репутацію компанії й іншу ділову діяльність для приховування своїх злочинів.

Пітер Найгард народився у Фінляндії, а в 60-х роках минулого століття заснував компанію з виробництва одягу. Нині він один з найзаможніших людей Канади. За різними даними, його статки оцінюють у близько 900 мільйонів доларів. У лютому 2020 Найгард залишив пост глави своєї корпорації після того, як співробітники ФБР прийшли з обшуком до його штаб-квартири в Нью-Йорку.

Нині Найгард перебуває під вартою. Слідство проти нього триває, а американці вже вимагають екстрадиції мільйонера.