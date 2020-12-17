Резолюцію щодо прав людини в тимчасово анексованому Криму ухвалила Генасамблея ООН. Рішення підтримали понад 60 країн-учасниць. Документ закликає посилити тиск на Росію, щоб змусити її виконувати свої зобов'язання з міжнародного права, а також допустити в Крим міжнародні місії зі спостереження.

У резолюції йдеться і про численні порушення прав людини на окупованому півострові, і про невизнання легітимності органів і посадових осіб РФ у Криму.