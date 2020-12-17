До США завезли першу партію вакцини [ Редактировать ]
До лікарень США завезли перші 3 мільйони вакцини "Пфайзер" проти COVID-19. Препарат розподілили у штатах пропорційно до кількості населення.
Наступного тижня публічне щеплення зробить новообраний президент країни Джо Байден разом з віцепрезиденткою Камалою Гарріс, щоб переконати американців у безпечності вакцини.
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