Держбюджет-2021: за якими статтями скорочується фінансування місцевих громад та як це вплине на життя громадян [ Редактировать ]
Бюджет-2021 не дасть шансу на життя багатьом соціальним програмам, - про це в один голос заявляють експерти. Адже фінансування скорочується одразу за кількома статтями.
Як це вплине на життя людей у регіонах?
У бюджеті наступного року майже на 5 мільярдів гривень буде скорочено фінансування Фонду регіонального розвитку. А це саме ті гроші, які могли б піти на ремонт дитячих садочків, шкіл, лікарень... Що ж до державного утримання самих закладів охорони здоров'я та освіти - дотацію скоротили на 5 мільярдів гривень. І все це призведе до цілком конкретних проблем на місцях, - наполягають в Асоціації міст України.
Світлана Осадчук, консультантка Одеського відділення Асоціації міст України:
Якщо коштів не буде вистачати, то просто не буде за рахунок чого утримувати заклади охорони здоров'я! Уже зараз є приклади, що подекуди в лікарнях температура повітря не перевищує 14 градусів. Тобто є наслідком - не вистачає коштів для того, щоб їх фінансувати!
Експерти пояснюють: дохідна частина бюджету країни, як і раніше, формується здебільшого за рахунок зовнішніх запозичень. Тож соціальна галузь фінансується за залишковим принципом. Правила гри встановлюють кредитори.
Валерій Песецький, заступник директора Українського центру соціальної аналітики:
Те, кто дает нам в долг, кто заинтересован в возврате этих долгов, - ставят нам условия для того, чтобы мы их гасили: сокращать так называемые "бесполезные социальные выплаты". Вот в этой логике сверстан и этот бюджет - и, в частности, например, то же местное самоуправление попало "под раздачу".
Опозиція розкритикувала бюджет ще до голосування за нього. І вже затверджений кошторис критикують депутати на місцях. Мовляв, як можна скорочувати фінансування тієї ж медицини, та водночас збільшувати видатки на Офіс Президента, Генпрокурора та Державне бюро розслідувань?
Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":
Конечно, это абсолютно неуместно - с учетом того, что у нас бушует эпидемия коронавируса, что у нас катастрофическая нехватка койко-мест, что у нас огромнейшая проблема с людьми, которые болеют не только коронавирусом, а болеют еще и другими заболеваниями. И они сейчас тоже лишены возможности проводить плановые операции - это и онкобольные, это огромная проблема, это сердечно-сосудистые заболевания. И при этом они сокращают финансирование. То есть, это самый настоящий геноцид украинского народа: то, что делал Петр Алексеевич Порошенко - "Слуги народа" действуют еще более нагло, еще более беспредельно!
Разом з тим, фінансування силового блоку значно збільшується. В Одеській міськраді не здивовані. Адже скорочення соціальних витрат провокує протести населення, і від цього чиновникам треба якось захищатися. Утворюється таке собі хибне коло.
Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":
Потому что если бы президент его не финансировал, силовой блок бы не терпел (как терпят учителя, как терпят медицинские работники), он бы смел этого президента. А так он им платит достойные заработные платы, и вовремя их платит - только потому, что они сильные. Но так мы скатимся до каменного века и платить будут только сильным, только из-за того, что сильные могут применить силу. И абсолютно отсутствует какая-либо социальная составляющая вот этого всего процесса.
Депутати закликають Київ оцінити загрози недофінансування громад. А в Асоціації міст України вже пообіцяли внести пропозиції щодо підвищення дотацій.
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