У Кропивницькому засяяла вогнями головна ялинка міста. Зелена красуня штучна, заввишки 14 метрів. Традиційно вона розміщена на центральній площі. Новорічного містечка цьогоріч не буде. Не проводитимуть і жодних концертів.

Натомість міська влада вирішила оновити підсвітку та прикраси ялинки. На це витратили майже третину мільйона гривень. Сяятиме ялинка і вдень, і вночі до 14 січня.

Анна Назарець, керівниця Управління культури і туризму Кропивницької міської ради: