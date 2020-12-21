У Кропивницькому відкрили головну ялинку міста [ Редактировать ]
У Кропивницькому засяяла вогнями головна ялинка міста. Зелена красуня штучна, заввишки 14 метрів. Традиційно вона розміщена на центральній площі. Новорічного містечка цьогоріч не буде. Не проводитимуть і жодних концертів.
Натомість міська влада вирішила оновити підсвітку та прикраси ялинки. На це витратили майже третину мільйона гривень. Сяятиме ялинка і вдень, і вночі до 14 січня.
Анна Назарець, керівниця Управління культури і туризму Кропивницької міської ради:
Було багато суперечок ставити ялинку чи не ставити, але все-таки навіть психологи радять, що новорічна ялинка це символ нового року, нової надії, ми всі надіємось на прийдешній рік, який прийде, який переможе і коронавірус і ми повернемось до звичайного життя.
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