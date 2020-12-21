Пол Маккартні випустив новий сольний альбом, записаний, за його словами, під час рок-дауну

Пол Маккартні випустив новий сольний альбом, записаний, за його словами, під час рок-дауну. Однойменна платівка екс-учасника "Бітлз" стала частиною трилогії - першу збірку Маккартні написав рівно 50 років тому, у квітні 1970, коли стосунки всередині Ліверпульської четвірки геть зіпсувалися.

Випускати нову платівку цьогоріч британець не планував через щільний гастрольний графік, але карантин вивільнив чимало часу. Альбом "Маккартні-три" так само складається з композицій, які лицар Британської імперії виконує сам на гітарі та піаніно.