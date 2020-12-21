Пол Маккартні випустив сольний альбом завдяки карантину [ Редактировать ]
Пол Маккартні випустив новий сольний альбом, записаний, за його словами, під час рок-дауну. Однойменна платівка екс-учасника "Бітлз" стала частиною трилогії - першу збірку Маккартні написав рівно 50 років тому, у квітні 1970, коли стосунки всередині Ліверпульської четвірки геть зіпсувалися.
Випускати нову платівку цьогоріч британець не планував через щільний гастрольний графік, але карантин вивільнив чимало часу. Альбом "Маккартні-три" так само складається з композицій, які лицар Британської імперії виконує сам на гітарі та піаніно.
по теме
Суворий карантин призвів до зниження розповсюдження інфекції майже на третину
Які правила Різдва, та чи не спровокує свято новий спалах коронавірусу?
Велика Британія опинилася в самоізоляції. Країна, яка в останній день року остаточно покине Єврозону, її митний простір та спільний ринок, відсьогодні мимоволі зазнала ізоляції
Это будет уже третий локдаун в стране с начала пандемии коронавируса
Уряд Великої Британії не посилюватиме карантин напередодні Різдва. Прем'єр Борис Джонсон заявив, що не хоче позбавляти людей головного свята