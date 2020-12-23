Ще двох фігурантів справи авіакатастрофи АН-26 заарештували. Йдеться про керівника польотів військової частини Олександра Жука. Та командира частини В'ячеслава Глазунова. Його підозрюють у недбальстві та порушенні правил польотів.

Нагадаю, 25 вересня поблизу Чугуєва розбився навчальний літак Університету повітряних сил. Із двадцяти семи людей на борту - вижив лише один курсант. Причиною падіння АН-26, за версією слідства, є сукупність помилкових рішень екіпажу літака і військової частини, а також керівного складу. Підозрюваним загрожує до 15 років в'язниці.