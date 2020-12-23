В редакцию "Подробностей" обратилась Анна Невеселая, мама 8-летнего Иллюши, который нуждается в срочной помощи. У мальчика развилась постгипоксическая энцефалопатия, вследствие клинической смерти.

Иллюша уже перенес тяжелую операцию на ножках, после которой обязательно нужна реабилитация. Ребенок не может самостоятельно дышать, у него стоит трахеостома. Сам не сидит и не держит голову.

"За эти 4 года он пережил много операций, реанимации, капельницы, много боли и страха. Его тело скручивает болезнь. Илюшка очень старается... Он прошел очень много боли и страха. Я не имею права опустить руки. Мы со львеночком стараемся заниматься и учиться фактически заново управлять своим телом, но дома это нереально. Без реабилитации все, чего мы достигли, может сойти на нет", - рассказывает Анна.

Мама Иллюши надеется на неравнодушных людей, ведь стоимость реабилитации для семьи - просто неподъемная. Для того, чтобы оправится после тяжелой операции, родным мальчика нужно заплатить 154 тысячи гривен.

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