Капелюх з новорічної ялинки став арт-об'єктом [ Редактировать ]
Скандальний капелюх із новорічної ялинки в Києві повернувся на Софійську площу. Йому знайшли нове застосування. Тепер це окремий арт-об'єкт для фотосесій біля головної ялинки країни.
Капелюх наче завис у повітрі, під ним стоїть стілець, і усе це в яскравому мереживі електричних гірлянд. Нагадаємо, казковий головний убір спершу надягли на верхівку новорічної красуні.
Згодом через обурення у соцмережах його замінили на традиційну різдвяну зірку. Тепер до капелюха, який називали відмацьким, шикуються черги охочих сфотографуватися.
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