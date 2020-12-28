Італійський Мілан прокинувся у сніжній ковдрі [ Редактировать ]
Мілан засипало снігом. Зранку італійське місто прокинулося оповите товстою білою ковдрою. Вона органічно доповнила різдвяні декорації на пишних готичних соборах столиці Ломбардії.
Такий рясний снігопад - рідкісне явище для розташованого в субтропічному поясі міста. Тому муніципальним службам довелося добре попрацювати, щоб розчистити дороги.
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