Зеленський усунув з посади голову Конституційного Суду [ Редактировать ]
Олександра Тупицького усунуто з посади судді Конституційного Суду на два місяці. Указ про це підписав Президент Зеленський. Нагадаю, Генпрокуратура підозрює Тупицького у злочинах за двома статтями Кримінального кодексу.
У КСУ запланували спеціальне пленарне засідання. Пояснивши, що рішення про звільнення судді Конституційного Суду ухвалюється виключно самим Конституційним Судом і жоден інший орган чи посадова особа не можуть цього зробити.
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