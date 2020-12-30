По 150 тисяч доларів Іран виплатить родинам жертв авіакатастрофи Боїнга "Міжнародних авіаліній України". Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів країни. Там доручили здійснити виплати вже в січні 21. Водночас в українському МЗС зазначили - обсяг компенсацій сім'ям загиблих визначать на переговорах, а Україна досі чекає від Ірану звіту про обставини аварії.

Нагадаю, 8 січня неподалік Тегерана збили Боїнг МАУ, який прямував до Києва. На борту перебували 176 людей. Усі загинули. Дев'ятеро з них - українці.