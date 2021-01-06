воє підлітків - хлопець та дівчина, на баггі (це такий різновид всюдиходів) упали у воду та потонули

Трагедія під Дніпром. Двоє підлітків - хлопець та дівчина, на баггі (це такий різновид всюдиходів) упали у воду та потонули. Через пристебнуті паски безпеки вони не змогли вибратися. Обом було по 16. І поки за неофіційною інформацією, загиблий юнак - син відомого політика та бізнесмена Геннадія Корбана - Лев. Що відомо про резонансну аварію на цей момент - розповість Олена Мендалюк.

Це сталося недалеко від Дніпра, на його околицях в селищі Новоолександрівка. У вівторок, близько восьмої вечора у річці Мокра Сура рятувальники знайшли баггі. Це такий легкий автомобіль для їзди по бездоріжжю. На аматорському відео, що виклали в інтернет, видно, як водолази дістають всюдихід із води. В середині пристебнуті ременями безпеки тіла.

Згодом ЗМІ облітає новина: хлопець за кермом це син українського політика і бізнесмена Геннадія Корбана - Лев.

Разом із ним його подруга Юлія. Обом по 16 років.

Чому сталася трагедія - достеменно не відомо. Поки одна із версій, вони не змогли впоратись із керуванням та перед мостом злетіли в річку. Баггі перекинувся і пасажири не змогли зняти паски безпеки і вибратися з води.

У поліції коментарів поки не дають. Імен та прізвищ загиблих - не називають. Там відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил дорожнього руху. Місцеві жителі кажуть: річка - не глибока, а цим невеликим мостом часто користуються. Та й молодь любить тут поганяти на всюдиходах.

Лілія, жителька селища Новоолександрівка:

Основным для передвижения сельских людей, там, транспорта.

Жителі Новоолександрівки розповідають, що бачили напередодні молодь, яка каталася цією місциною. Поля та балки вздовж селища - улюблене місце любителів поганяти бездоріжжям.

Антон Беззубко, житель селища Новоолександрівка:

Могу сказать, что квадроцикли здесь ездят постоянно. Вчера было где-то пол четвертого два квадроцикла. Проехали в ту сторону, а как они возвращались я не знаю. Дело в том, что они нарезали здесь круги постоянно.

Вадим, житель селища Новоолександрівка:

Много раз я видел, что здесь молодеж катаются квадроциклах на машинах, ну а кто они. Я не знаю.

І хоча офіційно імен загиблих ніхто не називає, у соціальних мережах родині Корбанів висловлюють співчуття. Як і родині Юлії.