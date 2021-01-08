Вже з понеділка українські депутати повертаються до робочих буднів. Працюватимуть, щоправда, на час "січневого карантину" в комітетах і фракціях. А от під куполом зберуться тільки 26 січня. На порядок денний винесуть чимало актуальних питань, - кажуть у опозиції.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя":

У нас залишаються ті ж самі виклики, як і в усього світу. Це ті ж самі виклики, пов'язані з епідемією, це економічні проблеми, які накопичились в Україні, і з цими викликами потрібно боротись. Боротись дуже ефективно, швидко, допомагаючи економіці, допомагаючи медицині, переглянувши бюджет, допомагаючи людям, які потребують допомоги держави, а не годуючи чиновників-силовиків, - на що налаштована сьогодні держава. Виклики є - вони серйозні і ми повинні серйозно дати відповідь.