"Опозиційна платформа - За життя" готує на розгляд депутатів соціальні законопроекти - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Вже з понеділка українські депутати повертаються до робочих буднів. Працюватимуть, щоправда, на час "січневого карантину" в комітетах і фракціях. А от під куполом зберуться тільки 26 січня. На порядок денний винесуть чимало актуальних питань, - кажуть у опозиції.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя":
У нас залишаються ті ж самі виклики, як і в усього світу. Це ті ж самі виклики, пов'язані з епідемією, це економічні проблеми, які накопичились в Україні, і з цими викликами потрібно боротись. Боротись дуже ефективно, швидко, допомагаючи економіці, допомагаючи медицині, переглянувши бюджет, допомагаючи людям, які потребують допомоги держави, а не годуючи чиновників-силовиків, - на що налаштована сьогодні держава. Виклики є - вони серйозні і ми повинні серйозно дати відповідь.
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