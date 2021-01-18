Главными приоритетными направлениями сотрудничества Украины с администрацией избранного президента США Джо Байдена являются поддержка суверенитета и военная помощь Украине.

Также среди основных приоритетов будущего сотрудничества - активное привлечение США к процессу урегулирования на Донбассе и деоккупации Крыма.

Об этом заявил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

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"Мы можем много говорить о форматах этого привлечения, определении возможных определенных должностей и т. п., но стопроцентно можно сказать, что этот вопрос точно будет сейчас на радаре новой администрации", - сказал Жовква.

Он также отметил, что одним из приоритетов в двусторонних отношениях Украины и США останется экономический блок, в частности, наращивание товарооборота.

"Аграрная сфера - традиционная для наших отношений. Новые сферы, например IT, искусственный интеллект - можно об этом говорить", - добавил он.

По словам замглавы Офиса президента, не менее важным приоритетом будет тема борьбы с коррупцией.

"Здесь мы точно будем союзниками Байдена, в осуществлении антикоррупционных мер в Украине", - подчеркнул Жовква.

Кроме того, по его словам, Украина готовит "дорожную карту" отношений с США.

Ранее мы писали о том, что Байден огласил претендентов на ключевые должности в Госдепе. Задачей новой команды будет "восстановить и переосмыслить американское лидерство".

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