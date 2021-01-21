В редакцию "Подробностей" обратилась волонтер с просьбой помочь спасти 1,9 летнего Никитку, который срочно нуждается в помощи. Каждый день, каждую секунду малыш борется с ужасной болезнью - СМА 1 типа.

Помочь ребенку может один укол "Zolgensma", который стоит аж 2 300 000 долларов.

"Врачи не смогли вовремя поставить диагноз. Укол нужно сделать до 2-х лет, а ребенку уже 1,9", - рассказывает волонтер.

Родители ребенка умоляют о помощи неравнодушных людей, поскольку для семьи такая сумма является неподъемной.