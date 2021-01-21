"Я хочу жить": маленький Никитка срочно нуждается в помощи [ Редактировать ]
В редакцию "Подробностей" обратилась волонтер с просьбой помочь спасти 1,9 летнего Никитку, который срочно нуждается в помощи. Каждый день, каждую секунду малыш борется с ужасной болезнью - СМА 1 типа.
Помочь ребенку может один укол "Zolgensma", который стоит аж 2 300 000 долларов.
"Врачи не смогли вовремя поставить диагноз. Укол нужно сделать до 2-х лет, а ребенку уже 1,9", - рассказывает волонтер.
Родители ребенка умоляют о помощи неравнодушных людей, поскольку для семьи такая сумма является неподъемной.
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