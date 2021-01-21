15 загиблих, 11 постраждалих! У Харкові в будинку для літніх людей сталася масштабна пожежа. Зайнялося по обіді. І першими дим побачили сусіди, які живуть поруч з - як з'ясувалося пізніше, нелегальним пансіонатом.

Пожежники приїхали оперативно, швидко загасили полум'я, та коли зайшли в середину, виявили тіла... Загалом у будинку, за попередніми даними, перебували 33 людей.

Чому сталася трагедія? І де зараз ті, кому пощастило вижити? Світлана Шекера одразу виїхала на місце - вона працює там і зараз.

Світлано, добрий вечір. Тобі слово.

Добрий вечір, Катю. Дим над цим двоповерховим будинком сусіди побачили близько третьої дня. Люди викликали пожежників та швидку. І самі почали виносити та виводити стареньких із будинку. Люди босоніж стояли прямо на снігу, сусіди виносили їм теплі ковдри та зупиняли машини. Все, аби врятувати погорільців. Надзвичайники пізніше виявили на другому поверсі 15 загиблих. Ще 11 постраждалих - врятували.

Ксенія Нескоромна, сусідка:

Здесь уже просто было все в дыму. и вы не представляете весь этот ужас когда ты выбегаешь и здесь люди в памперсах, Они лежат просто на земле все кричат. У всех паническое состояние. это очень страшно. со второго этажа не вывели никого , потому что на втором этаже были в основном все лежачие.

Ігор Лупандін, помічник начальника управління ДСНС України в Харківській області:

Вже о 16 годині 15 хвилин пожежа була локалізована і о 16:23 пожежа була ліквідована. При пожежі на другому поверсі загинули 15 людей. Також п'ятеро людей госпіталізовані до лікарень міста Харкова.

За попередніми даними, в пансіонаті перебували 33 постояльці. В управлінні соцзахисту кажуть: цей заклад працював нелегально, його немає в жодній із баз даних. Сусіди ж розповідають: тут був реабілітаційний центр для наркозалежних. Рік тому сюди заселили стареньких і відкрили хоспіс. Пожежу попередньо, - кажуть у прокуратурі, - могло спричинити необережне поводження з електрообігрівачами, оскільки будинок опалювався саме ними. Ймовірно, могла мати місце й несправність проводки. Власника закладу правоохоронці затримали.

Юрій Шпарага, директор департаменту соцзахисту Харківської ОДА:

Заходу за такою адресою, де ми зараз знаходимося, в жодному реєстрі України не існує. Хто із-за цього зібрав цих людей в одному місці, зараз розбираємося правоохоронні органи.

Ігор Клименко, керівник Нацполіції України:

На даний момент ми допитуємо трьох осіб з числа обслуговуючого персоналу, управляючого так званого "будинку для похилих осіб". Також ми допитаємо найближчим часом власницю даного будинку.

Завтра у Харкові оголосили день жалоби. Водночас у міськраді анонсували масштабні перевірки по місту подібних закладів. Наразі це вся інформація, яку ми маємо, ми продовжуємо стежити ситуацією.