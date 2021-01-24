Компанія SpaceX запустила 143 супутники на орбіту [ Редактировать ]
І трохи космічних новин. Компанія SpaceX запустила на орбіту одразу 143 супутники. І це з однієї ракети. Запуск відбувся на мисі Канаверал в американському штаті Флорида.
Після відокремлення перший ступінь ракети приземлився на морську платформу. Зазначу, попередній рекорд із запуску супутників встановила індійська місія. У 2017 вона вивела на орбіту 104 супутники.
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