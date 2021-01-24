І трохи космічних новин. Компанія SpaceX запустила на орбіту одразу 143 супутники. І це з однієї ракети. Запуск відбувся на мисі Канаверал в американському штаті Флорида.

Після відокремлення перший ступінь ракети приземлився на морську платформу. Зазначу, попередній рекорд із запуску супутників встановила індійська місія. У 2017 вона вивела на орбіту 104 супутники.