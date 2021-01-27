Сегодня современных детей окружает множество игрушек. Производители изготавливают их из разных материалов: пластика, дерева, металла, резины, мягких волокон. Все эти игрушки должно объединять одно — соответствие качества установленным требованиям.

Но, многие игнорируют такие правила, и делают свой товар опасным для детей. Мы решили разобраться, какие игрушки опасны для детей и покупать их категорически не стоит, даже если ваш ребенок очень просит.

Фонд независимой экспертизы в Германии недавно провел исследование и оказалось, что почти в каждом пятом предназначенном для детей товаре выявили токсичные вещества в концентрации, превышающей в несколько раз допустимую.

В таком количестве эти субстанции представляют опасность даже для взрослых:

они раздражают кожу и слизистую оболочку,

отрицательно воздействуют на репродуктивную функцию человека,

могут вызвать аллергию и даже рак.

Среди них - бор, нафталин, формальдегид.

Эксперты обнаружили их в колясках, беговелах, цветных карандашах, слаймах, куклах и игрушках для малышей.

Какие опасные игрушки встречаются в продаже

Мягкие игрушки. Детям до года, а лучше до трех лет, не стоит их приобретать. По мнению британских врачей, они могут вызвать у ребенка анафилаксию, если их изготовили из аллергенных материалов.

Кроме того, эти предметы быстро накапливают пыль, становятся рассадником клещей и других вредных микроорганизмов.

Оружие. Пневматические пистолеты с пульками, дартсы с острыми наконечниками, арбалеты, луки, шашки, сабли достаточно травмоопасны. Если вы все же решитесь приобрести такую игрушки, дети должны играть исключительно со взрослыми, иначе они могут стать причиной нанесения серьезного вреда здоровью как себе, так и товарищам по играм.

Спиннеры. Как оказалось милая игрушка, которая популярна среди детей сейчас, из-за некачественной модели, с вылетающими подшипниками или отсоединяющийся в неподходящий момент вращающейся деталью, стала причиной многочисленных детских травм.

Набор юного химика. Такой подарок приведет в восторг вашего ребенка, но рисковать не следует. Ведь ребенок может попробовать химическое вещество на вкус или обжечь кожу, нечаянно пролив на себя реактив.

Аквагрунт - гидрогелевые шарики. Их часто используют для раннего развития малышей, тренируя мелкую моторику. Они, впитывая воду, могут резко увеличиваться в размерах, то же самое с ними происходит в желудке малыша, если он их проглотит. Это вещество уже через пару часов может вызвать непроходимость кишечника или его перфорацию.

Слайм, "лизун", пластичные глины. Основным компонентом изделий является тетраборат натрия, — еще одна категория потенциально опасных игрушек. Проглатывание или вдыхание бора может привести к химическому ожогу слизистых и внутренних органов ребенка.

"Как показывают результаты тестов, высокая цена на товар не гарантирует безупречное качество. Рынок товаров для детей настолько насыщен, что можно произвести лишь выборочный контроль. В ЕС действуют строгие предписания, касающиеся детских игрушек, но далеко не все товары для детей относятся к этой категории, и производители этим пользуются", - говорит эксперт Хольгер Бракман, отвечающий за исследования потребительских товаров в Stiftung Warentest.

Украинский рынок заполонили некачественные игрушки

Как оказалось, большая половина детских игрушек на украинском рынке имеет сомнительное происхождение, а некоторые и вовсе несут опасность для здоровья.

По словам исполнительного директора "Украинской Ассоциации индустрии игрушек" Наталии Иваненко, качественная фирменная продукция в некоторых магазинах Украины составляет всего 20%, а остальные 80% составляют товары сомнительного качества и происхождения.

В целом же на украинском рынке только половина игрушек соответствует нормам качества. При этом около трети игрушек, могут причинить непоправимый вред здоровью ребенка. Это товары, которые продаются и в торговых центрах, и в киосках с подземными переходами.

Как выбрать безопасную игрушку

Однако, чтобы максимально обезопасить своего малыша, покупать понравившееся изделие нужно осторожно, соблюдая несколько простых правил. Эксперты рекомендуют:

проверять наличие сертификата соответствия качеству;

приобретать товар в специализированных магазинах;

учитывать возраст ребенка;

отдавать предпочтение игрушкам из натуральных безопасных материалов: дерева, ткани, пищевого пластика;

оценивать внешний вид (отсутствие зазубрин, трещин, разошедшихся швов, отслаивающейся краски, засохшего клея или пачкающей поверхности);

отказаться от покупки при наличии химического запаха, плохо закрепленных деталей или ядовитой окраски;

обращать внимание на маркировку, учитывая, что безопасные предметы имеют значки "PVC free", "BPA free", "CE", которая говорит лишь о то, что производитель придерживался стандартов, установленных в Евросоюзе.

Эксперты советуют покупать игрушки исключительно в специализированных магазинах. Как правило, там следят за наличием документов, подтверждающих качество игрушек.

Берегите себя и здоровье ваших деток!

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