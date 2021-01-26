Заметені шляхи та автівки в кюветах. Сотні сіл - без електрики. Потужний циклон накрив цієї ночі Рівненщину та Волинь. Вхурделило там ще звечора. Мело всю ніч. Шляховики не встигали розчищати траси, адже перемети утворювалися безперервно. Все бачили мої колеги.

Рівненщину почало замітати ще звечора. Сніг йшов безперервно більш як пів доби. Такої негоди область не бачила останні кілька років. Навіть, коли пару днів тому вдарили сильні морози. Шляховики вивели на бій зі стихією майже всю спецтехніку. Траси не встигали розчищати, як там знову утворювалися перемети.

Олексій Востріков, начальник Служби автомобільних доріг у Рівненські області:

В цілому на Рівненщині на державних дорогах працює близько 250 одиниць снігоприбиральної техніки. Ситуація складна, але контрольована. Перекинули з інших областей три кдм-ки на м-06 це так званий мобільний загін Укравтодору.

Ближче до обіду міжнародна траса Київ-Чоп все ж зупинилася. В заторі кілька сотень вантажівок. Зі снігових пастОк витягли понад три десятки машин.

Ігор Михальчук, заступник начальника ГУ ДСНС у Рівненській області:

На об'їзній дорозі Київ-чоп поблизу населеного пункту Колоденка мобільний пункт обігріву для того, щоб могли водії вантажних автомобілів при необхідності попить чай, каву. Нагрітися.

На найбільш проблемній ділянці неподалік Рівного облаштували "штаб" для боротьби з негодою. Через велику кількість ДТП вивели посилені патрулі поліції. Потужний циклон на Рівненщину приніс не лише сніг. Шквальний вітер знеструмив більш як вісімдесят сіл. Надвечір стихія дещо стихла. Але рівнян попередили - це ще не кінець.

Віталій Коваль, голова Рівненської облдержадміністрації:

На три дні у нас гідрометцентр попереджує, що буде засилля снігу. Тому всі дорожні служби, всі підрядники, які обслуговують і державні, і місцеві дороги виведені в бойову готовність.

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Замело і Волинь. На дорогах снігова каша і дуже слизько. Шляховики також не встигають розчищати. Люди мерзнуть, вибратися самотужки не можуть.

Дороги між селами заблоковані.

Рятувальникам навіть довелося витягати зі снігової пастки автобус зі школярами. В салоні було двоє дорослих та дванадцятеро дітей. Ще кілька автівок злетіли у кювети. Зі снігових заметів машини витягали надзвичайники та поліцейські. В жодній автопригоді ніхто не постраждав.

Сергій Токарський, офіцер громади:

Багато машин застрягли в снігових заметах зараз регулюємо на даний момент рух, щоб машини тудою не поїхали і не застрягли.

На підмогу на Волинь прибула важка техніка з Вінниччини та мобільна група з Київської області. На дорогах працює близько сотні одиниць техніки. Синоптики пояснили, що сніг і хуртовини в найближчі 2 дні накриють майже всю Україну. А причина всьому циклон, який рухається з Егейського моря.

Наталя Голеня, провідний синоптик Українського гідромедцентру:

І найскладнішою вона буде в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській та Черкаських областях, де очікуємо значний сніг і це буде мокрий сніг, налипання мокрого снігу, у південь частині пориви вітру 15- 20 м/с, хуртовини.

Щоправда, захід України, що зараз потерпає від негоди - чекає покращення. Оскільки циклон, який там вирує - має покинути регіон.