В Україні почнеться вакцинація проти COVID-19 [ Редактировать ]
За минулу добу в Україні майже 4 тисячі нових випадків COVID-19. Ушпиталили дві з половиною тисячі хворих. Померло - 145 осіб.
Найбільше інфікованих у Києві, на Харківщині, Львівщині та Запоріжжі.
Як повідомили у МОЗ, протиковідну вакцинацію в Україні почнуть 15 лютого. Щеплення робитимуть китайським препаратом "Сіновак".
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