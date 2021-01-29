Україна діджиталізується, і цим успішно користуються шахраї. Майже 80 тисяч людей звернулися до кіберполіції, бо втратили гроші через фінансові розрахунки в інтернеті.

Повідомлення про приз чи про те, що карта заблокована, насправді може бути атакою хакерів. Як цьому протистояти? І головне - чи можна повернути вкрадене?

Телефон Євгена розривався від дзвінків друзів. І в усіх - одне питання…

Євген Охрименко, житель Дніпра:

Все ли у меня хорошо. Я спросил, в чем дело? Она мне рассказала, что я ей писал, спросил как дела и сразу попросил 4 тысячи грн.

Виявилося, що його сторінку у соцмережі зламали і розіслали зо два десятки повідомлень з однаковим текстом - "потрібні гроші".

Євген Охрименко, житель Дніпра:

Самое печально, что одна девушка таки отправила деньги.

З вашого рахунку намагаються зняти гроші - карта заблокована - передзвоніть. Надішліть код за цим номером. І вже класична схема: дзвінок серед ночі з істеричним текстом "ваш син у халепі, переведіть кошти терміново". Навіть дають нібито йому слухавку... І ви нібито чуєте рідний голос. Психолог пояснює: такі слухові галюцінації - це результат стресу. І цим вдало користуються маніпулятори

Спартак Суббота, психолог, президент ГО "Інститут когнітивного моделювання":

Снижается когнитивный контроль и лобная кора, которая отвечает за логику, начинает хуже работать и у вас начинается состояние тревоги, а в тревоге с человеком можно делать все, что угодно.

Схем виманювання грошей і обнулення платіжних карток - не перелічити. Світ діджеталізується, і шахраї - в авангарді. Одними з перших трансформують своє фішинг-ремесло. Тобто, вміння піймати жертву.

Єгор Аушев, експерт з кібербезпеки, співзасновник Школи "білих" хакерів:

Это как рыбалка: вас ловят на крючок, вам присылают ссылки, вам присылают интересные картинки - посмотри, что там находится. Злоумышленнику важно, чтобы вы нажали на эту ссылку - значит, вас зафишили.

А все тому, що людиною рухає цікавість. В Америці провели експеримент - по території студ-містечка, де навчаються майбутні програмісти, розкидали флешки з вірусом.

Демид Майорников, національний експерт з кібербезпеки:

90 відсотків підняли цю флешку і 50 точно відкрили файл, що був на ній.

А на ній вірус-відмичка до рахунків та пошти.

Від шахрайства не застрахований ніхто. І уникнути хакерських атак майже нереально, адже всі наші телефони є в базах, які легко і регулярно зливають та продають. А от чи реально повернути своє? Юристи кажуть - так.

Юрій Белоус, юрист:

Даже погасить сумму с мошенника, если он даже завладел вашими деньгами.

І це не просто обнадійливі слова, - запевняють всі наші експерти. Кожен з них теж стикався з шахрайством. Перше - не лінуйтесь і звертайтеся в поліцію. Принаймні телефон шахрая буде заблокований і в чорному списку.

Юрій Белоус, юрист:

Это так не работает, ты имеешь право быть активным. Следователь плохо работает - отвод следователю, заявление, чтобы его привлекли к ответственности.

Фінансова грамотність - зброя проти крадіїв. Повернути навіть зняті гроші з картки можливо, але за певних умов. Приміром, якщо є страховка. Такі послуги надають банки. А ще експерт застерігає: в жодному разі не торкатися сумнівних коштів, які впали вам на картку нібито "помилково".

Василь Невмержицький, фінансовий аналітик:

Вы можете быть в цепочке ворованных денежных средств, через вас может быть "прогонка" денег, которые сворованы где-то. И соответственно, когда будет разбор - вы можете, не зная, быть участником, соучастником.

Доступ до вашої платіжної системи шахраї можуть отримати і через електронну пошту, надсилаючи вам фейкові повідомлення про її злам.

Єгор Аушев, експерт з кібербезпеки, співзасновник Школи "білих" хакерів:

Оно на телефоне высвечивается: "срочно зайдите, нажмите кнопку, введите новый пароль" - это просто фейк. Если он нажимает на этот пароль, то может быть катастрофа.

Під сотню тисяч випадків - це статистика успішного шахрайства з платіжними картами українців минулого року. І більшість з них в інтернеті. Аби не опинитися в лавах ошуканих - не відповідайте на жодні сумнівні повідомлення. Перевіряйте інформацію отриману нібито від банку, телефонуйте в офіційні колл-центри по номерах вказаних на вашій картці. А саму її тримайте подалі від чужих очей. І ніколи не називайте її номер чужим людям. Не передзвонюйте на невідомі вам номери. Регулярно міняйте паролі, а краще встановіть додаток, який їх зберігає.