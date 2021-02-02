У США запровадили суворий масковий режим. Відтепер захисні засоби є обов'язковими під час внутрішніх і закордонних поїздок.

Носити маски у громадському транспорті американцям рекомендували, але до останнього часу це не було обов'язковим. Тепер правила змінюються, а для солідності їх затвердили наказом Міністерства внутрішньої безпеки США. У документі детально розписано, куди, - починаючи з 23 години 59 хвилин сьогоднішнього дня, - без маски просто не пускатимуть. І це, по суті, весь громадський і комерційний транспорт. Авіалайнери, автобуси, потяги, метро, пороми, таксі і приватні машини, які підвозять пасажирів. А ще - будь-які зупинки транспорту, станції та зони очікування.

І якщо за Трампа відповідальність була на самих пасажирах (а дехто принципово маску не носив - і в такому разі нічого не зробиш), то тепер винними вже будуть транспортні компанії. Їх зобов'язують людей контролювати і знімати з рейсів. Пропустять порушника - будуть оштрафовані.

Виняток зробили лише для інвалідів і дітей до 2-х років - і це проблема. Малюки, яким 2-3 рочки, часто не можуть висидіти весь довгий рейс у масці - і їм нереально пояснити, що її не можна знімати. Таких пасажирів висаджуватимуть з потяга чи літака - випадки вже траплялися, а зараз все стане тільки суворіше. Авіакомпанії вже внесли тисячі людей до так званого "No Fly List" - чорного списку пасажирів, яким пожиттєво не продаватимуть квитки на жоден рейс цих авіаліній. А Федеральна Авіаадміністрація запровадила нові правила, за якими цей "бан" тепер дуже просто запровадити щодо будь-кого із подорожувальників.

Записали: будь-яку "загрозу безпеці польоту" можна тепер карати штрафом до 35 тисяч доларів та пожиттєвою забороною на перельоти. Але формулювання розпливчасте. Що саме сприймати як таку "загрозу" авіакомпанії та навіть екіпажі визначають самостійно. І вже є десятки випадків, коли за відмову вдягнути маску та навіть за суперечку зі стюардесою щодо обслуговування на борту, людей вносили до No Fly List.

І не попереджали! Частково в якийсь момент система просто відмовлялася продати квиток. А тих, у кого вони вже були, - відмовлялися реєструвати на рейс - і це з'ясовувалось уже на чекіні в аеропорту! А зараз потрапити до "чорних списків" буде ще простіше - і це вже не оскаржити. Лише за кілька років можна просити авіакомпанію про "помилування".

І ще одне обмеження: раніше американцям дозволялось у громадських місцях просто прикривати обличчя шарфом, банданою чи хустинкою. Від сьогодні це має бути фабрична чи саморобна - але обов'язково маска. Більше того, її відсутність влада прирівнює до... федерального злочину. І покарання може бути відповідним.