Маленька перемога: на Хмельниччині не зафіксували жодного випадку COVID-19 [ Редактировать ]
Вперше жодного випадку COVID-19 не зафіксували на Хмельниччині. У решті регіонів країни коронавірусна статистика така: позитивні тести минулої доби отримали понад три тисячі українців.
Одужали при цьому понад десять тисяч. Летальних випадків - 165. У лідерах антистатистики незмінно Київ, далі Івано-Франківська, Харківська, Запорізька та Полтавська області.
Загальна кількість інфікованих від початку пандемії сягнула понад мільйон двісті тисяч українців.
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