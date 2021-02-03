Вперше жодного випадку COVID-19 не зафіксували на Хмельниччині. У решті регіонів країни коронавірусна статистика така: позитивні тести минулої доби отримали понад три тисячі українців.

Одужали при цьому понад десять тисяч. Летальних випадків - 165. У лідерах антистатистики незмінно Київ, далі Івано-Франківська, Харківська, Запорізька та Полтавська області.

Загальна кількість інфікованих від початку пандемії сягнула понад мільйон двісті тисяч українців.