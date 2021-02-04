Коронавирусная инфекция имеет свои тяжелые последствия, которые еще называют постковидным синдромом. К симптомам болезни относятся апатия, бессоница, панические атаки и даже депрессия. Медики рассказали, как не пропустить опасные признаки.

Очень часто после перенесенного коронавируса человек ощущает одышку, хандру и даже кожные высыпания. Все эти симптомы являются признаком постковидного синдрома.

Медики рассказывают, что 60% выздоровевших от коронавируса пациентов продолжают испытывать проблемы со здоровьем. Тысячи людей чувствуют себя обессиленными, даже после того, как тест на COVID-19 показывает отрицательный результат.

Врачи отмечают, что частицы вируса действуют на нервную систему, попадая в организм через органы обоняния. Некоторые нейроны просто "замолкают". Это и называют психическими расстройствами.

Ранее мы писали, что один из разработчиков вещества "Новичок" Леонид Ринк планирует в ближайшее время выпустить противовирусное лекарство. Кроме лечения коронавируса, новый препарат предназначен для борьбы с красной волчанкой, склеродермией, ревматоидным артритом, псориазом, аллергией, лейкозами и заболеваниями легких.

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