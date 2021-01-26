"Постковидные" симптомы: Комаровский записал новое видео [ Редактировать ]
Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал об опасных последствиях коронавируса – так называемом "постковиде". Соответствующее видео появилось на его канале в YouTube.
За время, пока вирус размножается в организме человека, происходят очень серьезные изменения не только в легких, но и в других внутренних органах. Он поражает сосуды, нервную ткань, клетки головного мозга, способствует микрокровоизлияниям и нарушению кровоснабжения тканей.
Как подчеркнул врач, на данный момент не известно, сколько времени нужно на восстановление организма. Он также предложил делить проявления "постковида" на три группы.
- В первую включены симптомы со стороны органов дыхания: кашель, одышка, нехватка воздуха.
- Во второй группе доминирующим симптомом является ощущение слабости, которая выражается в "абсолютном нежелании и неготовности" что-либо делать.
- Третья группа симптомов иллюстрирует поражение нервной системы. К ним Комаровский отнес психические расстройства, проблемы со сном, невозможность логически мыслить, а также нарушения памяти.
Врач подчеркнул, что ошибочно рассматривать коронавирус исключительно как инфекцию, которая влияет на дыхательную систему.
Нет, это вирус, который поражает прежде всего сосуды и нервную систему.
Ранее мы писали, что один из разработчиков вещества "Новичок" Леонид Ринк планирует в ближайшее время выпустить противовирусное лекарство. Кроме лечения коронавируса, новый препарат предназначен для борьбы с красной волчанкой, склеродермией, ревматоидным артритом, псориазом, аллергией, лейкозами и заболеваниями легких.
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