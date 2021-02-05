У Олега Сенцова родилась дочь (фото) [ Редактировать ]
В пятницу, 5 февраля, украинский режиссер Олег Сенцов снова стал отцом. Этой новостью он поделился на своей странице в Facebook, приложив фото.
В кадре Олег целует младенца, которого держит на руках.
"Дочка Эмма", - коротко подписал он кадр.
Это - третий ребенок режиссера. У него уже есть 19-летняя дочь Алина и 17-летний сын Владислав от первого брака.
После того, как Сенцова арестовали в 2014 году, и его увезли в Россию, дети остались в Крыму, и их воспитанием занимались жена Алла и мать режиссера Людмила, которая жила в поселке под Симферополем. После того, как российский суд приговорил его к 20 годам колонии, Алла Сенцова подала на развод.
7 сентября 2019 года, после освобождения, режиссера в аэропорту встречала дочь Алина, а на следующий день из Крыма приехали мать Людмила, сын Владислав и бывшая жена Алла. После этого Алина осталась жить с отцом в столице. 13 января 2020 года Сенцов написал в Фейсбуке о том, что его мама и сын тоже переехали в Киев, и теперь семья воссоединилась.
Раньше сообщалось о том, что Сенцов открыл форум YES с просьбой освободить всех политзаключенных.
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