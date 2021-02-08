У Лондоні виставили на продаж найвужчий будинок у місті. Зовні здається, ніби жити в ньому неможливо. Але насправді ця унікальна оселя - мрія багатьох. Стартова ціна - понад мільйон доларів. Про історію незвичайного помешкання - Катерина Єлісєєва.

Один метр шістдесят сантиметрів - ось така ширина цього житлового будинку. Це навіть менше, ніж вагон лондонського метро. Однак варто лише зайти всередину і враження змінюється. Дім здається не лише просторим, а й дуже затишним. Тут три поверхи, чотири спальні й дві ванні кімнати. Загальна площа - 96 квадратів.

Емі Лютер, власниця будинку:

Я переїхала з квартири буквально за рогом, бо хотіла мати невеличкий сад. Це моя мрія - кілька кімнат, жодних сусідів. Почуваєшся, наче Аліса в країні чудес - щойно переступаєш поріг, бачиш, що приміщення оманливо велике.

Такий шарм помешкання мало не завжди. За минулого власника сантехніка була старою, кімнати - захаращеними, а меблі, здавалось, підібрані нашвидкоруч. І тут за будинок взялися архітектори однієї з іменитих лондонських фірм. Візуально розширити дім - була їхня основна мета.

Трістан Вінгфол, архітектор:

Треба максимально ефективно використовувати кожен куточок і сантиметр площі. Ми поділили кімнати, зробили похилий дах із вікнами. Так оселя наповнилася природним світлом, а в центрі стало просторіше.

Тепер будинок продають за понад мільйон доларів - це майже удвічі вище за середню вартість квартири в британській столиці. Ріелтор каже - покупців зараз небагато через пандемію, карантин і Брекзит. Але знижувати ціну поки що не планують.

Девід Маєрс, ріелтор:

Коли маєш справу з унікальним товаром, ціна має відображати цю неповторність.

Новий власник, напевно, відповідатиме цьому будинку, сподіваються продавці. Адже, коли віддаєш мільйон доларів, точно знаєш, за що саме.

Девід Маєрс, ріелтор:

Це частинка лондонської магії. Розкіш, краса. Тому покупцем, імовірно, буде людина творча, навіть богемна. Можливо, молода пара, або самотня людина, яка бачить красу в простих речах.

Чоловічий капелюх - маленька деталь, що нагадує про історію будинку. Колись тут була майстерня головних уборів. Поряд клініка, салон краси і кафе. За кілька вулиць - набережна Темзи. За останні десять років у дому змінилося кілька власників - хтось переїхав за кордон, хтось в інше місто. Але кожен залишив у дизайні інтер'єру частинку своєї особистості.