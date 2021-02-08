"Динамо" завершило сбор в Турции разгромом вице-чемпиона Беларуси (видео) [ Редактировать ]
Источник: ФК "Динамо" (Киев)
В понедельник, 8 февраля, "Динамо" (Киев) провело заключительный товарищеский матч на сборах в Турции. Подопечные Мирчи Луческу со счетом 5:2 разгромили вице-чемпиона Беларуси - борисовский БАТЭ.
Уже на 24-й минуте матча киевляне вели 3:0. Мячи забили Цыганков (7), уругваец де Пена (20), а третий мяч в свои ворота отправил защитник белорусов Копытович (24).
После перерыва долгое время голов не было, но с 78-й по 88-ю минуту мяч четыре раза побывал в сетке. У "бело-голубых" отличились датчанин Миккель Дуэлунд (84) и люксембуржец Жерсон Родригес (88), а у белорусов - Умаров (78) и Сорока (86).
Напомним, что на сборах в Турции киевское "Динамо" провело следующие встречи:
- "Лудогорец" (Разград, Болгария) - 1:2;
- "Динамо" (Тбилиси, Грузия) - 1:0;
- ЦСКА (София, Болгария) - 2:2;
- "Шкендия" (Тетово, Северная Македония) - 1:0;
- БАТЭ (Борисов, Беларусь) - 5:2.
Первый официальный матч после зимней паузы "Динамо" проведет 13 февраля. На клубном стадионе имени Валерия Лобановского киевляне будут принимать донецкий "Олимпик".
Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" пополнит норвежский полузащитник "Стабека" Эмиль Бохинен.
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