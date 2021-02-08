Україна сьогодні у вирі негоди. На півночі і в центрі - сніжить, а південь заливає дощами. Засипає снігом також низку західних областей. Через заметіль у міжнародному аеропорту Львова відклали кілька рейсів. Ближче до Карпат - мокрий сніг та ожеледиця, а на Закарпатті - зливи. Там прогнозують паводки і підтоплення.

У шести областях України обмежили рух вантажівок - зокрема, на Київщині, Житомирщині, Рівненщині, Черкащині та Чернігівщині.

Десятки вантажівок та легкових авто в заторах. Через хурделицю на Львівщині тимчасово заборонили проїзд великогабаритної техніки. Машини зупиняються поблизу пунктів обігріву. Снігоприбиральна техніка працює без упину. Снігопад припинився лише на ранок.

Зранку в області для вантажівок на дорогах державного значення рух таки дозволили. То ж водії без перешкод можуть дістатися як до інших областей, так і до українсько-польського кордону. Шлях розчищений, втім дорога залишається слизькою.

На дорогах місцевого значення - ситуація значно гірша.

Від Тухольки до Жупан - суцільний лід. Як мають рухатися машини, маршрутки? Як мають хворі люди добиратися до лікарні?

Нерозчищені дороги й у самому Львові. Далекобійник Ярослав з Польщі повертається до Хмельницького. У місті планував зупинитись на кілька годин.

Ярослав, водій вантажівки:

Мав заїхати на сервіс, заїзду - немає, бо дорога отака в снігу. Там одна стоїть - перегородила дорогу, не можу доїхати. Сюди пробував, щоб там стати на паркінг - не можу навіть через заправку переїхати.

Легковики та маршрутки по місту буксують.

Богдан, водій маршрутки:

То є знущання над людьми, над водіями, над автобусами. 3 круги. В мене круг - година. В 3 круги, ні одної машини не бачив, 15 хвилин піднімаюся нагору, а маю вискакувати за 2 хвилини, і то все стоїть! Одна каша.

Скаржаться львів'яни й на нерозчищені тротуари.

Ірина, жителька Львова:

То просто жах! Нічого не розчищено, між будинками взагалі неможливо пройти.

Натомість у міськраді звітують: комунальні служби працюють у посиленому режимі. Залучили майже сотню спецмашин. Та у двірників своя правда. Кажуть, бракує як спецтехніки, так і піскосуміші.

Любов, прибиральниця:

Навіть трактор не відгорне, ми - руками. Ми руками, ми мучимося від рання, від п’ятої години - відгортаємо лопатами і посипаємо. За свої гроші сіль купуємо - замало видали.

Через негоду затримуються вильоти в міжнародному Львівському аеропорту.

Андрій, пасажир рейсу "Львів - Лондон":

Я тільки бачив, що київський літак скасовувати у зв'язку з погодними умовами, але мій літак не відмінили поки що, можливо буде затримка.

У сусідній Івано-Франківській області вкрай напруженою була ситуація вночі. Зі снігової пастки діставали легковики та автобуси. В одному з них було понад двадцять дітей.

Христина Перцович, начальник сектору зв'язків із ЗМІ управління ДСНС України в Івано-Франківській області:

Швидкі медичні допомоги, які їхали до хворих, - їм всім було оперативно надано допомогу, відбуксировано на проїжджу частину. Дорога була засніжена і їх просто занесло.

Найгірша ситуація на перевалах. Там насипало більше як пів метра снігу. Тож рятувальники розгорнули мобільні пункти обігріву, де цілодобово чергують бригади та техніка підвищеної прохідності.

На Рівненщині замітає шляхи так, що їх не встигають розчищати. Мороз не дає солі розтоплювати лід - миттєво утворюється ожеледиця, а подекуди й перемети. Видимість обмежена. В регіоні обмежили рух ваговозів. По всій області фіксують аварії. Так, на трасі "Київ - Чоп", неподалік Гощі маршрутка з пасажирами врізалася в снігоочисний автомобіль. Троє людей травмовані.