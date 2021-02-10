Ціла армія комунальників і тисячі одиниць техніки вийшли у містах на боротьбу зі снігом. А як люди переживають сніговий полон у селах? Христина Гашенко побувала на Львівщині - у населених пунктах, які хуртовина відрізала від цивілізації.

Таких машин у селах не побачиш. Спецтехніка працює лише на головних трасах, а в селах - не розчищено. Через це маршрутки до кінцевої зупинки не доїжджають. Людей висаджують на пів дорозі. Далі - пішки.

Віра Якимів, жителька села Монастирок:

Три кілометри йдемо сюди, шофер приїде, розвертається - і їде. Він туди не заїде.

Назарій, водій маршрутки:

Слизько і снігу багато, буксує не чистять. Далі не заїду, далі немає дороги.

З головної дороги ми з'їжджаємо в бік найближчого до нас села. Авто буксує, подолати засніжену дорогу вдається не одразу.

Це село Луг. Від траси - всього 4 кілометри. Утім, дороги тут не розчищені. І здається, ми єдині, кому вдалося за останні два дні сюди потрапити.

Місцеві нарікають - грейдер тут рідкість.

Володимира Василівна, жителька села Луг:

Не було, взагалі. Ми ногами чистимо. Хто має коні - їде, то й ми так розсуваємо.

У селі близько пів сотні будинків. До помешкань місцевих дістаємося пішки, вузенькою протоптаною стежкою.

У селі жодного продуктового магазину. Найближчий - у райцентрі. Щоб купити бодай якихось продуктів, люди змушені долати кілька кілометрів засніженою дорогою.

Леся Космина, жителька села Луг:

За продуктами йдемо 3 км на автобус, і тоді їдемо у Золочів - купуємо продукти. І знову вертаємося автобусом. Ніхто не дбає про людей. Йти на маршрутку, або через ті сніги йти до Золочева.

Через нерозчищену дорогу до сіл не їздять шкільні автобуси. Тож на Львівщині у двох ОТГ діти навчаються дистанційно.

Руслан Чепак, школяр:

Прочитати наступний параграф. Треба відкрити книжку біологію. Треба відкрити параграф, який у нас є.

У сім'ї Чепак шестеро дітей. Троє з них - учні 7, 5 й 3 класів. Домашнє завдання дітям учителі надсилають на смартфони.

Руслан Чепак, учень 7 класу:

До нас приходить домашнє завдання на "клас-рум", або на "вайбер". Біологія - прочитати наступний параграф, зробити конспект.

Ольга Чепак, мама школярів:

Це взагалі колосальне навантаження на батьків. Батьки мають і пояснити новий матеріал і розтлумачити дитині, як воно йдеться. Молодші класи, там 3, - простіше. А, наприклад, там де 7 клас - там іде 8 предметів, тоді це мамі треба бути викладачем самих предметів.

На дистанційному навчанні школярі пробудуть до кінця тижня. Жителі ж сіл сподіваються, що така довгоочікувана снігоприбиральна техніка все-таки доїде й до них.