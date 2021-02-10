Відрізані від цивілізації: як жителі віддалених сіл переживають сніговий полон [ Редактировать ]
Ціла армія комунальників і тисячі одиниць техніки вийшли у містах на боротьбу зі снігом. А як люди переживають сніговий полон у селах? Христина Гашенко побувала на Львівщині - у населених пунктах, які хуртовина відрізала від цивілізації.
Таких машин у селах не побачиш. Спецтехніка працює лише на головних трасах, а в селах - не розчищено. Через це маршрутки до кінцевої зупинки не доїжджають. Людей висаджують на пів дорозі. Далі - пішки.
Віра Якимів, жителька села Монастирок:
Три кілометри йдемо сюди, шофер приїде, розвертається - і їде. Він туди не заїде.
Назарій, водій маршрутки:
Слизько і снігу багато, буксує не чистять. Далі не заїду, далі немає дороги.
З головної дороги ми з'їжджаємо в бік найближчого до нас села. Авто буксує, подолати засніжену дорогу вдається не одразу.
Це село Луг. Від траси - всього 4 кілометри. Утім, дороги тут не розчищені. І здається, ми єдині, кому вдалося за останні два дні сюди потрапити.
Місцеві нарікають - грейдер тут рідкість.
Володимира Василівна, жителька села Луг:
Не було, взагалі. Ми ногами чистимо. Хто має коні - їде, то й ми так розсуваємо.
У селі близько пів сотні будинків. До помешкань місцевих дістаємося пішки, вузенькою протоптаною стежкою.
У селі жодного продуктового магазину. Найближчий - у райцентрі. Щоб купити бодай якихось продуктів, люди змушені долати кілька кілометрів засніженою дорогою.
Леся Космина, жителька села Луг:
За продуктами йдемо 3 км на автобус, і тоді їдемо у Золочів - купуємо продукти. І знову вертаємося автобусом. Ніхто не дбає про людей. Йти на маршрутку, або через ті сніги йти до Золочева.
Через нерозчищену дорогу до сіл не їздять шкільні автобуси. Тож на Львівщині у двох ОТГ діти навчаються дистанційно.
Руслан Чепак, школяр:
Прочитати наступний параграф. Треба відкрити книжку біологію. Треба відкрити параграф, який у нас є.
У сім'ї Чепак шестеро дітей. Троє з них - учні 7, 5 й 3 класів. Домашнє завдання дітям учителі надсилають на смартфони.
Руслан Чепак, учень 7 класу:
До нас приходить домашнє завдання на "клас-рум", або на "вайбер". Біологія - прочитати наступний параграф, зробити конспект.
Ольга Чепак, мама школярів:
Це взагалі колосальне навантаження на батьків. Батьки мають і пояснити новий матеріал і розтлумачити дитині, як воно йдеться. Молодші класи, там 3, - простіше. А, наприклад, там де 7 клас - там іде 8 предметів, тоді це мамі треба бути викладачем самих предметів.
На дистанційному навчанні школярі пробудуть до кінця тижня. Жителі ж сіл сподіваються, що така довгоочікувана снігоприбиральна техніка все-таки доїде й до них.
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