На Донеччині затримали завербованих російською ФСБ жителів Енергодара [ Редактировать ]
На Донеччині затримали двох українців, завербованих російською ФСБ. Чоловіки збирали секретні дані про військове озброєння ЗСУ, - повідомляє прокуратура області.
Відомо, що торік у вересні на двох жителів Енергодара вийшли вербувальники російських спецслужб - зв'язались з ними через соцмережі. За 4 тисячі доларів агенти мали зібрати інформацію про дислокацію української військової техніки - для цього вони намагались підкупити армійця. Агентів затримали.
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