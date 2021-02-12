На Донеччині затримали двох українців, завербованих російською ФСБ. Чоловіки збирали секретні дані про військове озброєння ЗСУ, - повідомляє прокуратура області.

Відомо, що торік у вересні на двох жителів Енергодара вийшли вербувальники російських спецслужб - зв'язались з ними через соцмережі. За 4 тисячі доларів агенти мали зібрати інформацію про дислокацію української військової техніки - для цього вони намагались підкупити армійця. Агентів затримали.