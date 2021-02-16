SpaceX запустила ракету-носитель с 60 спутниками Starlink (видео) [ Редактировать ]
Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 22:59 по времени Восточного побережья США (05:59 16 февраля по киевскому времени). Предыдущий запуск ракеты компании с аналогичным грузом состоялся 4 февраля.
Liftoff! pic.twitter.com/mcXAdid2wW— SpaceX (@SpaceX) February 16, 2021
Первая ступень носителя ранее использовалась при пяти запусках, однако в этот раз сотрудники SpaceX не смогли вернуть элемент Falcon 9 на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.
Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/apZ7oTOvNk— SpaceX (@SpaceX) February 16, 2021
Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг.
Ранее мы писали о том, что Украина договаривается со SpaceX о запуске спутника дистанционного зондирования Земли "Cіч-2-30". Запуск возможно состоится в декабре этого года.
Также сообщалось, что астрономы в ярости от спутников Starlink Илона Маска. Ученые объявили, что 12 тысяч спутников Starlink на низкой орбите мешают оптическим наблюдениям на Вселенной.
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