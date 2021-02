Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 22:59 по времени Восточного побережья США (05:59 16 февраля по киевскому времени). Предыдущий запуск ракеты компании с аналогичным грузом состоялся 4 февраля.

Первая ступень носителя ранее использовалась при пяти запусках, однако в этот раз сотрудники SpaceX не смогли вернуть элемент Falcon 9 на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/apZ7oTOvNk — SpaceX (@SpaceX) February 16, 2021

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг.

Ранее мы писали о том, что Украина договаривается со SpaceX о запуске спутника дистанционного зондирования Земли "Cіч-2-30". Запуск возможно состоится в декабре этого года.

Также сообщалось, что астрономы в ярости от спутников Starlink Илона Маска. Ученые объявили, что 12 тысяч спутников Starlink на низкой орбите мешают оптическим наблюдениям на Вселенной.

