У Світловодську на Кіровоградщині вже тиждень у школах та дитсадках немає обідів

У Світловодську на Кіровоградщині вже тиждень у школах та дитсадках немає обідів. Усе через зміну керівництва в місцевому управлінні освіти. Через продуктову кризу в місті навіть намагались запровадити дистанційне навчання. Більше розкаже Станіслав Кухарчук.

Вже майже тиждень, як портфелі світловодських школярів поповнились повноцінними ланч-боксами. Від минулої середи гаряче харчування в навчальних закладах відсутнє. Тепер щоранку Наталя сину третьокласнику змушена вигадувати смачний обід.

Наталя Пешич, мама школяра:

Давала сосиску, він любить у мене в лаваші, два кекси і чай. Оце так, а як по другому - треба в школу ходити.

Ситуація патова, каже директор школи. Через проблему із харчуванням учнів перевели на дистанційне навчання. Та батьки обурились і зараз школи працюють у звичному режимі, хоч і без обідів.

Ольга Пузир, директорка Світловодської школи №5:

Дистанційне навчання - це будемо говорити, немає засвоєння того рівня знань, які б хотіли і батьки, і ми, вчителі.

Така ситуація не тільки в місті, а й в навколишніх селах, які після місцевих виборів увійшли до Світловодської ОТГ. Приміщення їдалень і кухню у школах орендував приватний підприємець, там і готували обіди для учнів. Але в середу кухарі без жодних пояснень не вийшли на роботу.

І це при тому, що наприкінці січня міське управління освіти підписало додаткову угоду з підприємцем щодо харчування дітей. Сума договору - понад 300 тисяч гривень.

Садова, 22 - саме за цією юридичною адресою зареєстрований ФОП, який вже багато років є переможцем тендерів на постачання продуктів харчування у світловодські дитсадочки та школи. Щоправда, дізнатись, чому він раптово припинив роботу - нам не вдалось. На телефонні дзвінки підприємець не відповідає, та й двері, схоже, відчиняти не хоче.

На контакт підприємець не виходить навіть із замовником - Світловодським управлінням освіти. Його новопризначена керівниця в розпачі. Адже проблема - глибша. На роботу не вийшли ще й деякі працівники самого управління.

Тут у нас головний бухгалтер, тут у нас заступник головного бухгалтера і безпосередньо бухгалтери.

На господарстві в управлінні зараз лише керівниця та її заступниця. Пані Ольга пояснює, вона офіційно призначена на посаду, але підлеглі її не визнають. Через такий саботаж в ОТГ зависло не тільки харчування , а й зарплати вчителям, програма "шкільний автобус" та навіть комунальні платежі.

Ольга Міркулова, в.о. начальника Управління освіти Світловодської міської ради:

Просто не виходять на роботу от і все. У нас зупинилось все, я не мала доступу навіть до установчої документації - все спиняється, все. Відділ освіти, вибачте на слові, просто "лежить".

У виконкомі теж хапаються за голову. Гроші на фінансування всіх програм є, але використати їх не дозволяє заблоковане Управління освіти.

Андрій Маліцький, голова Світловодської ОТГ:

З початку року всі без виключення управління були закладені бюджетними запитами в кожному напрямку. Якщо це освіта - значить, в освіті повністю закладені в бюджеті всі видатки. Це саботаж! У законі написано наступне - невиконання своїх обов'язків.

У виконкомі на прогульників вже склали акти. Та аби розблокувати роботу управління керівництво ОТГ змушене було звернутись до поліції, СБУ, та прокуратури. Якщо ситуація не виправиться - під загрозою в ОТГ виплата лютневої зарплати всім працівникам освіти.