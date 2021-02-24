Іран навмисно приховує обставини авіакатастрофи українського літака, - заявила спеціальна доповідачка ООН Аньєс Каламар. За її словами, ще в грудні вона направила до Тегерана листа із запитаннями на 45 сторінках. Досі не отримала жодної відповіді.

Зокрема, чому були зміщені позиції радіолокаційної станції військових, що призвело до трагедії? Чому перед атакою не перевірили розміри і льотні характеристики цілі? - пояснень немає.

Нагадаю, лайнер українських авіаліній МАУ було збито торік у січні над Тегераном одразу після злету. В Ірані це назвали помилкою військових. Тоді загинуло 176 людей, окрім українців, громадяни Канади та Ірану.