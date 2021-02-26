Жеребьевка 1/8 Лиги Европы: "Динамо" и "Шахтер" узнали своих соперников [ Редактировать ]
В штаб-квартире УЕФА, находящейся в швейцарском Ньоне, завершилась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает ресурс iSport.ua.
В распределении пар принимали участие 16 команд, которые наконец узнали своих соперников в европейском турнире. На следующем этапе Лиги Европы Украину представят "гранды" - киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер", на предыдущей стадии 1/16 прошли своих соперников бельгийский "Брюгге" и тель-авивский "Маккаби".
Отмечается, что в результате жеребьевки пары распределились следующим образом:
- "Аякс" - Янг Бойз";
- "Динамо Киев" - "Вильярреал";
- "Рома" - Шахтер";
- "Олимпиакос" - "Арсенал";
- "Динамо Загреб" - "Тоттенхэм";
- "Манчестер Юнайтед - Милан";
- "Славия" - "Рейнджерс";
- "Гранада" - "Мольде".
Известно, что первые поединки в рамках 1/8 финала турнира должны состояться 11 марта, а ответные - 18 марта. На 19 марта запланирована жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.
Ранее мы писали, что 24 и 25 февраля определились все пары участников 1/8 финала Лиги Европы. Прорвались и украинские "Шахтер" и Динамо". Первый матч закончился вничью 1:1, таким образом столичный клуб вырвал путевку в 1/8 финала Лиги Европы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Начало матча было за игроками израильского клуба
На матч Лиги Европы против "Динамо" не полетит весь тренерский штаб бельгийцев
Определены все команды, которые сыграют в 1/8 финала Лиги Европы. Прорвались и украинские "Шахтер" и Динамо"
Таким образом, команда "ворвалась" в 1/8 финала ЛЕ
Клуб арендовал уже второго игрока киевлян