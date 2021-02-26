В распределении пар принимали участие 16 команд, которые наконец узнали своих соперников в европейском турнире/ фото: Footballua.tv

В штаб-квартире УЕФА, находящейся в швейцарском Ньоне, завершилась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает ресурс iSport.ua.

В распределении пар принимали участие 16 команд, которые наконец узнали своих соперников в европейском турнире. На следующем этапе Лиги Европы Украину представят "гранды" - киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер", на предыдущей стадии 1/16 прошли своих соперников бельгийский "Брюгге" и тель-авивский "Маккаби".

Отмечается, что в результате жеребьевки пары распределились следующим образом:

"Аякс" - Янг Бойз";

"Динамо Киев" - "Вильярреал";

"Рома" - Шахтер";

"Олимпиакос" - "Арсенал";

"Динамо Загреб" - "Тоттенхэм";

"Манчестер Юнайтед - Милан";

"Славия" - "Рейнджерс";

"Гранада" - "Мольде".

Известно, что первые поединки в рамках 1/8 финала турнира должны состояться 11 марта, а ответные - 18 марта. На 19 марта запланирована жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.

Ранее мы писали, что 24 и 25 февраля определились все пары участников 1/8 финала Лиги Европы. Прорвались и украинские "Шахтер" и Динамо". Первый матч закончился вничью 1:1, таким образом столичный клуб вырвал путевку в 1/8 финала Лиги Европы.

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