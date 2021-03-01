Польоти на Місяць здійснюватимуть у два етапи

Туреччина планує виробляти ракети для польотів на Місяць. Про це розповів міністр промисловості і технологій Мустафа Варанк. За основу візьмуть розробки компанії Delta V Space Technologies.

Відомо, що ракета матиме гібридні двигуни, решту технічних подробиць поки не повідомляють. Дев'ятого лютого президент Туреччини Реджеп Ердоган оприлюднив національну космічну програму: вона включає будівництво космодрому відправку людини в космос, а також запуск супутників.

Польоти на Місяць здійснюватимуть у два етапи. Перший запланували на 2023 рік, тоді на поверхню супутника Землі відправлять безпілотний апарат.