Погиб французский миллиардер Оливье Дассо [ Редактировать ]
Источник: AFP
Во Франции погиб миллиардер и политик Оливье Дассо. Об этом сообщил в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.
Оливье Дассо любил Францию. Капитан промышленности, законотворец, выборный чиновник, командующий запаса ВВС: он никогда не переставал служить нашей стране. Его внезапная смерть - большая утрата.
Миллиардер погиб в воскресенье днем при крушении частного вертолета в Нормандии, сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции. Пилот машины также погиб.
69-летний Оливье Дассо - внук основателя авиационной компании Dassault Aviation Марселя Дассо. Семья Дассо контролирует группу компаний Dassault Group (строит военные самолеты Rafale) и владеет газетой Le Figaro. Forbes оценивает состояние Ольвье Дассо в $7,3 млрд.
Бизнесмен активно занимался политикой, с 2002 года он был депутатом Национального собрания (нижняя палата парламента) от правой партии "Республиканцы".
Напомним, что в начале года умер американский миллиардер с украинскими корнями - основатель международной сети казино Las Vegas Sands Шелдон Адельсон.
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