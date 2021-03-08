Во Франции погиб миллиардер и политик Оливье Дассо. Об этом сообщил в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.

Оливье Дассо любил Францию. Капитан промышленности, законотворец, выборный чиновник, командующий запаса ВВС: он никогда не переставал служить нашей стране. Его внезапная смерть - большая утрата.

Миллиардер погиб в воскресенье днем при крушении частного вертолета в Нормандии, сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции. Пилот машины также погиб.

69-летний Оливье Дассо - внук основателя авиационной компании Dassault Aviation Марселя Дассо. Семья Дассо контролирует группу компаний Dassault Group (строит военные самолеты Rafale) и владеет газетой Le Figaro. Forbes оценивает состояние Ольвье Дассо в $7,3 млрд.

Бизнесмен активно занимался политикой, с 2002 года он был депутатом Национального собрания (нижняя палата парламента) от правой партии "Республиканцы".

Напомним, что в начале года умер американский миллиардер с украинскими корнями - основатель международной сети казино Las Vegas Sands Шелдон Адельсон.