Российский миллиардер Игорь Сосин, сын которого несколько лет назад убил свою мать, скончался в Занзибаре. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, он умер из-за остановки сердца, но причины смерти пока точно неизвестны. По словам родных, утром 23 декабря Сосина просто не смогли разбудить, а прибывшие врачи констатировали его смерть.

На Занзибаре олигарх отдыхал вместе со своей 18-летней дочерью Таисией и еще одной знакомой девушкой. На африканский остров он прилетел несколько дней назад и собирался там встретить Новый год.

В марте Сосин переболел коронавирусом: он поступил в московскую больницу в Коммунарке с двусторонней пневмонией, после чего прошел курс лечения.

Как сообщают источники Baza, в последние месяцы 53-летний Игорь Сосин находился в состоянии бракоразводного процесса со своей женой Инной, юридические формальности еще не были завершены. Люди, близко знавшие Сосина, рассказывают, что он тяжело переносил развод и был морально истощен.

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Предновогодний отпуск супруги проводили раздельно. Сейчас Инна, узнав о смерти мужа, вылетела в Москву с Багамских островов, где отдыхала вместе с другом.

Российские бизнесмены Александр Соркин и Михаил Фридман помогают семье Сосина доставить его тело в Россию, а также организовать похороны и церемонию прощания.



Миллиардер Игорь Сосин является совладельцем OBI и сети магазинов одежды Modis. Широкой публике его имя стало известно несколько лет назад, когда в его семье произошла еще одна трагедия.

Тогда в отеле в Казани была убита его бывшая жена Анастасия. Как выяснилось позже, ее убил их общий с Игорем сын Егор. 20-летнего юношу после этого признали психически нездоровым и отправили на лечение в клинику.

Ранее сообщалось, что с собой покончил российский миллиардер Дмитрий Босов.