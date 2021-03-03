"Приглашаю восьмерых": японский миллиардер набирает команду для полета на Луну [ Редактировать ]
Источник: Business Insider
Японский миллиардер Юсаку Маэдзава выкупил за неназванную сумму все билеты на первый полет вокруг Луны от компании SpaceX Илона Маска и набирает команду из восьми человек для полета с ним. Об этом сообщается в видеообращении на сайте бизнесмена, ссылку на который он разместил в Twitter.
Я приглашаю вас принять участие в миссии. Восемь человек со всего мира. В путешествии всего примет участие от 10 до 12 человек, я приглашаю восьмерых, чтобы полететь вместе с нами.
Все кандидаты должны соответствовать двум критериям:
- полет на Луну поможет им совершить для общества что-то полезное;
- должны хотеть работать в команде и поддерживать ее участников.
Полет к спутнику Земли на корабле SpaceX планируется в 2023 году. Юсаку Маэдзава - основатель интернет-сайта по продаже одежды Zozo, его состояние оценивается в $3 млрд.
Ранее сообщалось, что америкнаский миллиардер Джаред Айзекман заплатил компании Илона Маска SpaceX за первый гражданский полет в космос. В составе экипажа будет четыре человека, 37-летний богач станет одним из них.
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