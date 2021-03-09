Вдала втеча. Пінгвін врятувався від голодних косаток у туристичному човні. Сталося все біля узбережжя Антарктиди. Туристи на гумових шлюпках спостерігали за морськими хижаками. Аж раптом помітили пінгвіна, який чимдуж тікав від косаток.

Птах зробив кілька кіл довкола човнів, а потім відчайдушно намагався застрибнути в судно. За допомогою людей - забрався на борт. Разом із туристами пінгвін відплив на безпечну відстань, і коли заспокоївся - знову пірнув у крижану воду.