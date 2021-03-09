Пінгвін врятувався від косаток у туристичному човні [ Редактировать ]
Вдала втеча. Пінгвін врятувався від голодних косаток у туристичному човні. Сталося все біля узбережжя Антарктиди. Туристи на гумових шлюпках спостерігали за морськими хижаками. Аж раптом помітили пінгвіна, який чимдуж тікав від косаток.
Птах зробив кілька кіл довкола човнів, а потім відчайдушно намагався застрибнути в судно. За допомогою людей - забрався на борт. Разом із туристами пінгвін відплив на безпечну відстань, і коли заспокоївся - знову пірнув у крижану воду.
по теме
Жахливий випадок на Рівненщині. Чотиримісячний хлопчик задихнувся у візочку. Батьки були неподалік, але вдіяти нічого не змогли. Лікарі лише констатували смерть дитини
На Рівненщині трагічно загинула чотиримісячна дитина. Підозрюють, це сталося це через кота, який заснув на обличчі в малюка. Принаймні таке стверджують сусіди родини
К розыску беглецов привлекли спецназ полиции
Посеред білого дня на сільському обійсті застрелили породистого пса. Сталося це в селищі Рафалівка, на Рівненщині. Господарі собаки звинувачують у жорстокості сусіда місцевого депутата
Новонароджене дитинча горили в Берлінському зоопарку виявилося дівчинкою. За словами співробітників, це дає змогу збільшити популяцію горил у звіринці в майбутньому. Маляті лише тиждень