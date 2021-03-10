В среду, 10 марта, представитель правительства Германии сообщил о том, что власти Германии приняли к сведению заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности провести переговоры с каждым из лидеров "нормандской четверки".

Об этом сообщает ТАСС.

Правительство Германии приняло к сведению заявления украинского президента. Канцлер находится в регулярном контакте с президентом Зеленским и другими участниками "нормандского формата".

Чиновник добавил, что о встрече своевременно проинформируют.

Напомним, во вторник, 9 марта, в ходе форума "Украина. 30" президент страны Владимир Зеленский заявил о том, что намерен встретиться отдельно с каждым из лидеров стран участниц "нормандского формата", если они не соберутся на саммит.