Встреча с лидерами стран "нормандского формата": в Германии отреагировал на идею Зеленского [ Редактировать ]
В среду, 10 марта, представитель правительства Германии сообщил о том, что власти Германии приняли к сведению заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности провести переговоры с каждым из лидеров "нормандской четверки".
Об этом сообщает ТАСС.
Правительство Германии приняло к сведению заявления украинского президента. Канцлер находится в регулярном контакте с президентом Зеленским и другими участниками "нормандского формата".
Чиновник добавил, что о встрече своевременно проинформируют.
Напомним, во вторник, 9 марта, в ходе форума "Украина. 30" президент страны Владимир Зеленский заявил о том, что намерен встретиться отдельно с каждым из лидеров стран участниц "нормандского формата", если они не соберутся на саммит.
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