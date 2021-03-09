Во вторник, 9 марта, в ходе форума "Украина. 30" президент страны Владимир Зеленский заявил о том, что намерен встретиться отдельно с каждым из лидеров стран участниц "нормандского формата", если они не соберутся на саммит.

В любом случае, готовится "нормандская встреча". Она должна быть. Я от себя скажу, и я это сказал нашим западным партнерам: будет встреча в "нормандском формате" - я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров "нормандской четверки". Как говорят, если гора не идет к Магомеду, то ничего страшного – значит, я встречусь с каждым отдельно.

Он добавил, что решение "этого важного вопроса" откладываться не будет

Зеленский также напомнил, что в среду состоится заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, Кулеба заявил, что "нормандский" формат переговоров по Донбассу на уровне глав МИД заморожен из-за позиции России, но коммуникация между советниками происходит почти каждый день. Ранее сообщалось, что Украина просит ЕС ввести новые "крымские" санкции против России. Вопрос репрессий в Крыму поднимут на заседании сессии Генассамблеи ООН.

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