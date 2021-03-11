Пожежа на Хмельниччині: спалахнув дах медзакладу [ Редактировать ]
Пожежа в лікарні на Хмельниччині. Спалахнув дах медзакладу у Шепетівському районі. Рятувальники разом із персоналом евакуювали з приміщення сімох хворих та 16 працівників.
Ніхто не постраждав. Причину пожежі з'ясовують фахівці. Відомо, що зайнялося на покрівлі хірургічного відділення.
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Пожежа в лікарні на Хмельниччині. Спалахнув дах медзакладу у Шепетівському районі. Рятувальники разом із персоналом евакуювали з приміщення сімох хворих та 16 працівників. Ніхто не постраждав
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