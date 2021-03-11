Пілот літака після авіакатастрофи 36 днів чекав на допомогу у джунглях Бразилії [ Редактировать ]
Вижив у джунглях. У Бразилії пілот літака, який зазнав аварії в джунглях Амазонії, 36 днів чекав на допомогу.
Наприкінці січня його легкомоторний літак аварійно сів у лісі й загорівся. Пілот встиг винести залишки їжі. Тиждень його шукали, але рятувальну операцію припинили - слідів аварії не було видно.
Не дочекавшись допомоги, пілот пішов у ліс шукати їжу та воду. Через місяць випадково натрапив на збирачів каштанів - ті його й врятували.
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