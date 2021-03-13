У Таїланді відзначили день слона [ Редактировать ]
День слона відзначили в Таїланді. Для місцевих вухаті велетні - національна гордість і символ країни. Святкування на їхню честь влаштували в стародавньому місті Аюттхая. Тварини отримали благословення від буддійських священників. А потім ласували фруктовими десертами.
І слонам, і їхнім погоничам протягом останнього року живеться несолодко. Через карантин Таїланд від минулого квітня закритий для туристів. Кататися на слонах - нікому, а утримувати їх надто дорого. Тож власники почасти навіть відпускають тварин на волю.
Іттіпан Харвламай, керівник центру утримання слонів у місті Аюттхая:
Ми сподіваємося, що уряд незабаром відкриє кордони. І ми зможемо купувати вдосталь корму для тварин, адже домашніх слонів у Таїланді майже чотири тисячі. Також треба виплатити компенсації погоничам. Туризм це основа нашої економіки, і головне джерело доходів для бізнесу.
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